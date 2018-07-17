Ремонт квартир в Калининграде

Ремонт офисов и квартир — это наша работа, то чем мы занимаемся каждый день.Все задачи выполняются в строгом соответствии с нормативами и выставленными ГОСТами. У нас представлен прайс-лист где указаны цены на ремонт, и полный перечень работ выполняемый нашей компанией.



Мы — сработавшаяся команда опытных мастеров разного профиля, готовая выполнить весь процесс комплексно. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг.

Мы выполняем отделку домов, магазинов, офисов, а также ремонт квартиры;

Проектируем объекты и оформляем перепланировки;

Реализуем усложненные и эксклюзивные строительные и дизайн-проекты;

Каким бы ни был ваш ремонт, косметическим или грандиозным капитальным, выполнять его должны квалифицированные профессионалы, ведь разочарование от низкого качества и его последствий, будет стоить вам гораздо дороже тех средств, которые вы сэкономите сотрудничая с недобросовестными фирмами.