Стяжка пола в Калининграде

Заливка пола в Калининграде - какие смеси применяются чаще всего

Еще каких-нибудь пару десятков лет назад во время строительства никто не задавался вопросом, какую заливку пола в квартире сделать. Это не удивительно, ведь в то время существовал всего один способ – мокрая стяжка. В настоящее время строители освоили два новых способа – полусухая и сухая стяжка пола.

Мокрая стяжка

Хоть мокрый способ является традиционным, он имеет массу недостатков. Сегодня большую популярность обретает полусухой метод. Тем не менее, мокрая стяжка до сих пор используется и имеет несколько видов:



Стяжка с финальным покрытием;

Вязаная;

С гидроизоляцией;

С теплоизоляцией.

Современные строители совершенно оправданно постепенно отказываются от мокрого способа, ведь он имеет целый ряд недостатков:

Раствору после заливки необходимо выравнивание и дополнительная обработка поверхности;

Состав очень долго сохнет;

Частая проблема – возникновение трещин.

Полусухая стяжка полов

Стяжка полусухого типа разделяется профессионалами на два вида, в зависимости от того, какой материал используется - цементная и бетонная.

Цементная стяжка - отличается составом, в который помимо цемента добавляются такие вещества как фиброволокно и пластификаторы. Именно благодаря последним, раствор становится эластичным и его использование заметно облегчается.



Бетонная стяжка по технологии укладки имеет не очень много отличий от цементной. Даже состав смесей имеет ряд сходств с цементными составами. Единственное существенное отличие – более легкий вес раствора.

Сухая стяжка - данный вид является альтернативой мокрому и полусухому типу, и набирает все большую популярность в последние годы, благодаря относительной дешевизне, скорости и простоте использования. При сухой стяжке на черный пол насыпается специальный материал (чаще всего используют керамзитовый песок), насыпь выравнивается и трамбуется, после чего сверху укладываются специальные плиты, скрепляющиеся клеем и саморезами. На эти плиты, в итоге, будет уложено покрытие (ламинат, паркет, плитка, линолеум и т.п.). Благодаря пористости насыпки — обеспечивается высокая термо- и шумоизоляция.

Залить бетонные полы в Калининграде в 4 этапа:

Расстановка маяков

Маяки выставляются для того, чтобы исключить неровности в процессе . По всему помещению на определенном расстоянии друг от друга в одной плоскости и строго по горизонту выполняется монтаж специальных планок. Они будут служить ориентиром уровня.

Подготовка раствора

На этом этапе в соответствии с необходимыми пропорциями происходит смешивание состава для стяжки. Если вы планируете использовать бетонный состав, то его лучше заказать в готовом виде.

Заливка пола

На этом этапе происходит самое важное - непосредственная заливка раствора. Начинать следует от дальней стены, заполняя пространство между маяками раствором.

Шлифование

Шлифовка пола должна производиться после полного высыхания стяжки. Недопустимо начинать шлифование раньше. Процесс производится специальным оборудованием.

Заливка пола в квартире требует высокого профессионализма мастеров, ведь при кажущейся простоте в этой работе есть много неявных моментов, упустив которые, можно существенно нарушить производственный процесс. Что, в свою очередь, может повлечь за собой повреждение покрытия, необходимость в последующем ремонте и, как следствие, финансовые затраты. Поэтому мы рекомендуем обращаться к нашим специалистам, имеющим большой практический опыт. Мы быстро и качественно проведем работы по монтажу любого типа стяжки, а также заливку теплого пола, если это необходимо. Расценки на заливку пола вы можете узнать в прайс-листе на отделочные работы.

Какие есть способы выравнивания бетонного пола

Шпатлевание бетона

Данный тип выравнивания выполняется специальными шпаклевками, которая вручную, шпателями наносится на поверхность, устраняя неровности.

Шлифование бетона

Данная процедура выполняется с помощью специальных мозаично-шлифовальных машин. Таким способом убирается слой, толщиной до 5 мм. Шлифовка бетонного пола в Калининграде не самая распространенная услуга (по сравнению с самовыравнивающимися смесями, например), однако пользуется определенной популярностью.

Фрезерование бетона

С помощью специального оборудования есть возможность убрать неровности до 2-3 сантиметров, однако удалить плавные перепады на больших расстояниях не удастся.

Саморастекающаяся заливка

Заливка самовыравнивающейся смесью является на сегодняшний день самым оптимальным способом выравнивания бетонного пола. Специальная смесь самостоятельно растекается по всей поверхности, делая ее, после застывания, идеально ровной. Цена работы по заливке самовыравнивающейся смеси может быть не ниже, чем у других способов, но по эффективности и простоте такое выравнивание существенно превосходит остальные.