Ремонт ванной комнаты в Калининграде под ключ
Грамотный, продуманный ремонт в ванной комнате всегда сопряжен с рядом трудностей – не каждый может сочетать эстетику и практичность, хотя оба элемента необходимы. Только опытный специалист может спланировать ванную комнату так, чтобы создать комфортную обстановку, сохранив при этом максимум свободного пространства.
Специалисты “МетропольСтрой” в Калининграде и области выполнят весь комплекс работ по ремонту ванной комнаты под ключ, от проводки труб и монтажа сантехнического оборудования до финишной отделки. Команда квалифицированных профессионалов выполнит все в срок и предоставит гарантию на работу. Стоимость ремонта в ванной не ударит по вашему бюджету, мы предложим вам на рассмотрение самые оптимальные варианты, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий по цене.
Ремонт ванной в Калиниграде: цены и перечень работ, которые могут входить:
В разделе "Прайс-лист", вы найдете все работы, которые могут входить в ремонт ванной и цены на них.
|Наименование работ:
|
Ед.изм.
|Цена (руб.)
|Сауна «под ключ»
|
Кв.м (по полу)
|от9000
|Ванная комната «под ключ» с установкой сантехники (в зависимости от сложности)
|
Кв.м (по полу)
|от11000
|
Полы:
|
Монтаж теплого пола
|
Кв. м
|
от 500
|
Монтаж бетонной стяжки до 6 см
|
Кв. м
|
260
|
Монтаж бетонной стяжки до 10 см
|
Кв. м
|
350
|
Гидроизоляция пола
|
Кв. м
|
90
|
Облицовка плиткой пола
|
Кв. м
|
700 - 800
|Стены:
|Облицовка стен плиткой
|
Кв. м
|
600 - 1500
|Монтаж вагонки на каркас стены
|
Кв.м
|
280
|
Монтаж пластиковых панелей
|Кв.м
|
280
|Потолок:
|Покраска потолка
|
Кв.м
|
200
|Монтаж вагонки на каркас потолка
|
Кв.м
|
360
|Монтаж пластиковых панелей
|
Кв.м
|
310
|Натяжной потолок
|
Кв.м
|
400
|Сантехника:
|Прокладка трубопровода внут., пластик
|Кв.м
|
60
|Ванная (простая), установка
|Шт.
|
2550
|Душевая кабина, установка
|Шт.
|
5000
|Унитаз (обычный), установка
|Шт.
|
1350
|Раковина, установка
|Шт.
|
1100
|Полотенцесушитель, установка
|Шт.
|
1800
|Электромонтаж:
|Прокладка провода в трубах ПВХ
|Кв.м.
|
60
|Установка розетки, выключателей
|Шт.
|
200
|Установка люстры
|Шт.
|
500
Отделка ванной комнаты – виды необходимых работПрежде чем приступить к ремонту, необходимо пройти несколько предварительных этапов, без которых, в большинстве случаев, не обойтись.
- Демонтажные работы - Необходимо удалить старую плитку на стенах и полу, смыть побелку с потолка, вынести ванну, раковину. В общем, полностью очистить помещение, оставив голые стены и лампочку и подготовить ванную для ремонта.
- Сантехнические работы - Разводка водопроводных и канализационных труб. Установка полотенцесущителя.
- Электротехнические работы - Разводка проводки, установка розеток, дополнительного освещения (если это необходимо) ванной комнаты.
- Гидроизоляция - А также штукатурка, шпаклевка, грунтовка и т.п. Полный спектр подготовки поверхностей к последующей декоративной отделке.
- Ремонт потолка - Шпаклевка с покраской, монтаж натяжного потолка или потолка из панелей пвх.
- Установка сантехники - Монтаж раковины, ванны, унитаза (если санузел совмещенный), кранов и смесителей (в некоторых случаях, монтаж сантехники может выполняться после отделки стен при ремонте в ванной).
- Отделка пола и стен - Укладка плитки (панелей пвх или покраска стен, зависит от вида выбранной отделки)
- Монтаж мебели - Установка шкафчиков, полочек, зеркал и т.п. в ванной
Это, общий и упрощенный список необходимых этапов, которые включены в перечень работ ремонта ванной комнаты и санузла. С чем-то можно справиться самостоятельно, что-то можно попросить сделать знакомого сантехника. Но если хочется гарантированно качественный результат ремонта, идеальной ванной комнаты, где все плиточные швы ровные, как по линейке, сантехника установлена специалистом высочайшей квалификации и нет даже малейшего шанса для протечек — лучше обращаться в специализированные организации в Калининграде, которые смогут сделать высококачественный ремонт в ванной комнате под ключ с гарантией качества.
Профессиональный ремонт в ванной комнате в Калининграде для комфортного отдыха
Прием ванны с эфирными маслами и солями, отлично помогает отдохнуть и восстановить организм.
Но поддерживать в нем чистоту бывает сложно, из-за повышенной влажности, отсутствии естественной вентиляции и жесткой воды в Калининграде - все это приводит к постоянным загрязнениям и даже поломкам.
Все ремонтные работы должны быть выполнены на высшем уровне, а используемые материалы соответствовать современным требованиям.
Ванная под ключ в Калининграде сделанная нашими мастерами будет радовать вас долгие годы, и следующий ремонт вам придется делать только потому, что этот уже надоест. Наши специалисты подскажут какие материалы следует использовать, как лучше расположить сантехнику и мебель, чтобы это было не только красиво, но и безопасно. Ну и разумеется, выполнят ремонт ванной комнаты на самом высоком уровне.
На все ремонтные работы в Калининграде и области “МетропольСтрой” предоставляет официальную гарантию - потому что мы несем ответственность за результат.