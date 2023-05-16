Ремонт ванной комнаты в Калининграде под ключ

Отделка ванной комнаты – виды необходимых работ

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо пройти несколько предварительных этапов, без которых, в большинстве случаев, не обойтись.

Демонтажные работы - Необходимо удалить старую плитку на стенах и полу, смыть побелку с потолка, вынести ванну, раковину. В общем, полностью очистить помещение, оставив голые стены и лампочку и подготовить ванную для ремонта.

- Необходимо удалить старую плитку на стенах и полу, смыть побелку с потолка, вынести ванну, раковину. В общем, полностью очистить помещение, оставив голые стены и лампочку и подготовить ванную для ремонта. Сантехнические работы - Разводка водопроводных и канализационных труб. Установка полотенцесущителя.

- Разводка водопроводных и канализационных труб. Установка полотенцесущителя. Электротехнические работы - Разводка проводки, установка розеток, дополнительного освещения (если это необходимо) ванной комнаты.

- Разводка проводки, установка розеток, дополнительного освещения (если это необходимо) ванной комнаты. Гидроизоляция - А также штукатурка, шпаклевка, грунтовка и т.п. Полный спектр подготовки поверхностей к последующей декоративной отделке.

- А также штукатурка, шпаклевка, грунтовка и т.п. Полный спектр подготовки поверхностей к последующей декоративной отделке. Ремонт потолка - Шпаклевка с покраской, монтаж натяжного потолка или потолка из панелей пвх.

- Шпаклевка с покраской, монтаж натяжного потолка или потолка из панелей пвх. Установка сантехники - Монтаж раковины, ванны, унитаза (если санузел совмещенный), кранов и смесителей (в некоторых случаях, монтаж сантехники может выполняться после отделки стен при ремонте в ванной).

- Монтаж раковины, ванны, унитаза (если санузел совмещенный), кранов и смесителей (в некоторых случаях, монтаж сантехники может выполняться после отделки стен при ремонте в ванной). Отделка пола и стен - Укладка плитки (панелей пвх или покраска стен, зависит от вида выбранной отделки)

- Укладка плитки (панелей пвх или покраска стен, зависит от вида выбранной отделки) Монтаж мебели - Установка шкафчиков, полочек, зеркал и т.п. в ванной

Это, общий и упрощенный список необходимых этапов, которые включены в перечень работ ремонта ванной комнаты и санузла. С чем-то можно справиться самостоятельно, что-то можно попросить сделать знакомого сантехника. Но если хочется гарантированно качественный результат ремонта, идеальной ванной комнаты, где все плиточные швы ровные, как по линейке, сантехника установлена специалистом высочайшей квалификации и нет даже малейшего шанса для протечек — лучше обращаться в специализированные организации в Калининграде, которые смогут сделать высококачественный ремонт в ванной комнате под ключ с гарантией качества.

Профессиональный ремонт в ванной комнате в Калининграде для комфортного отдыха

Прием ванны с эфирными маслами и солями, отлично помогает отдохнуть и восстановить организм.

Но поддерживать в нем чистоту бывает сложно, из-за повышенной влажности, отсутствии естественной вентиляции и жесткой воды в Калининграде - все это приводит к постоянным загрязнениям и даже поломкам.

Все ремонтные работы должны быть выполнены на высшем уровне, а используемые материалы соответствовать современным требованиям.

Ванная под ключ в Калининграде сделанная нашими мастерами будет радовать вас долгие годы, и следующий ремонт вам придется делать только потому, что этот уже надоест. Наши специалисты подскажут какие материалы следует использовать, как лучше расположить сантехнику и мебель, чтобы это было не только красиво, но и безопасно. Ну и разумеется, выполнят ремонт ванной комнаты на самом высоком уровне.

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