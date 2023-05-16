Ванная комната

Ремонт ванной комнаты в Калининграде под ключ

Грамотный, продуманный ремонт в ванной комнате всегда сопряжен с рядом трудностей – не каждый может сочетать эстетику и практичность, хотя оба элемента необходимы. Только опытный специалист может спланировать ванную комнату так, чтобы создать комфортную обстановку, сохранив при этом максимум свободного пространства.

Специалисты “МетропольСтрой” в Калининграде и области выполнят весь комплекс работ по ремонту ванной комнаты под ключ, от проводки труб и монтажа сантехнического оборудования до финишной отделки. Команда квалифицированных профессионалов  выполнит все в срок и предоставит гарантию на работу. Стоимость ремонта в ванной не ударит по вашему бюджету, мы предложим вам на рассмотрение самые оптимальные варианты, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий по цене.

Состав бригады
Общестроительные рабочие
Узкоспециализи­рованные мастера
Производитель работ (Прораб)
Технический надзор (Технадзор)
Архитектор (Дизайнер)
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
Ремонт в ванной комнате и санузле по ул.Дадаева
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Ремонт ванной в Калиниграде: цены и перечень работ, которые могут входить:

В разделе "Прайс-лист", вы найдете все работы, которые могут входить в ремонт ванной и цены на них.  

 Наименование работ:

Ед.изм.

Цена (руб.)
Сауна «под ключ»

Кв.м (по полу)

   от9000
Ванная комната «под ключ»  с установкой сантехники (в зависимости от сложности)

Кв.м (по полу)

   от11000

Полы:

Монтаж теплого пола

Кв. м

от 500

Монтаж бетонной стяжки до 6 см

Кв. м

260

Монтаж бетонной стяжки до 10 см

Кв. м

350

Гидроизоляция пола

Кв. м

90

Облицовка плиткой пола

Кв. м

700 - 800

Стены:
Облицовка стен плиткой

Кв. м

600 - 1500

Монтаж вагонки на каркас стены

Кв.м

280

Монтаж пластиковых панелей

Кв.м

280

Потолок:
Покраска потолка

Кв.м

200

Монтаж вагонки на каркас потолка

Кв.м

360

Монтаж пластиковых панелей

Кв.м

310

Натяжной потолок

Кв.м

400

Сантехника:
Прокладка трубопровода внут., пластик  Кв.м

60

Ванная (простая), установка  Шт.

2550

Душевая кабина, установка  Шт.

5000

Унитаз (обычный), установка  Шт.

1350

Раковина, установка  Шт.

1100

Полотенцесушитель, установка  Шт.

1800

 Электромонтаж:    
 Прокладка провода в трубах ПВХ   Кв.м.

60

 Установка розетки, выключателей  Шт.

200

 Установка люстры  Шт.

500

Качественный ремонт от профессионалов, лучший сервис по отделке помещений
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Отделка ванной комнаты – виды необходимых работ

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо пройти несколько предварительных этапов, без которых, в большинстве случаев, не обойтись.

  • Демонтажные работы - Необходимо удалить старую плитку на стенах и полу, смыть побелку с потолка, вынести ванну, раковину. В общем, полностью очистить помещение, оставив голые стены и лампочку и подготовить ванную для ремонта.
  • Сантехнические работы -  Разводка водопроводных и канализационных труб. Установка полотенцесущителя.
  • Электротехнические работы - Разводка проводки, установка розеток, дополнительного освещения (если это необходимо) ванной комнаты.
  • Гидроизоляция - А также штукатурка, шпаклевка, грунтовка и т.п. Полный спектр подготовки поверхностей к последующей декоративной отделке.
  • Ремонт потолка - Шпаклевка с покраской, монтаж натяжного потолка или потолка из панелей пвх.
  • Установка сантехники - Монтаж раковины, ванны, унитаза (если санузел совмещенный), кранов и смесителей (в некоторых случаях, монтаж сантехники может выполняться после отделки стен при ремонте в ванной).
  • Отделка пола и стен - Укладка плитки (панелей пвх или покраска стен, зависит от вида выбранной отделки)
  • Монтаж мебели - Установка шкафчиков, полочек, зеркал и т.п. в ванной

Это, общий и упрощенный список необходимых этапов, которые включены в перечень работ ремонта ванной комнаты и санузла. С чем-то можно справиться самостоятельно, что-то можно попросить сделать знакомого сантехника. Но если хочется гарантированно качественный результат ремонта, идеальной ванной комнаты, где все плиточные швы ровные, как по линейке, сантехника установлена специалистом высочайшей квалификации и нет даже малейшего шанса для протечек — лучше обращаться в специализированные организации в Калининграде, которые смогут сделать высококачественный ремонт в ванной комнате под ключ с гарантией качества.

Профессиональный ремонт в ванной комнате в Калининграде для комфортного отдыха 

Прием ванны с эфирными маслами и солями, отлично помогает отдохнуть и восстановить организм. 

Но поддерживать в нем чистоту бывает сложно, из-за повышенной влажности, отсутствии естественной вентиляции и жесткой воды в Калининграде  - все это приводит к постоянным загрязнениям и даже поломкам. 

Все ремонтные работы должны быть выполнены на высшем уровне, а используемые материалы соответствовать современным требованиям. 

Ванная под ключ в Калининграде сделанная нашими мастерами будет радовать вас долгие годы, и следующий ремонт вам придется делать только потому, что этот уже надоест. Наши специалисты подскажут какие материалы следует использовать, как лучше расположить сантехнику и мебель, чтобы это было не только красиво, но и безопасно. Ну и разумеется, выполнят ремонт ванной комнаты на самом высоком уровне. 

На все ремонтные работы в Калининграде  и области “МетропольСтрой” предоставляет официальную гарантию - потому что мы несем ответственность за результат. 