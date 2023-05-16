Ремонт квартиры в новостройке в Калининграде
Ремонт квартиры в новостройке — насущный вопрос для многих в Калининграде. В нашем городе не прекращается строительный бум, ежегодно сдаются квадратные километры недвижимости, тысячи калининградцев становятся счастливыми обладателями новой, свежепостроенной квартиры. Но, в большинстве случаев, помещения в новостройке предоставляются покупателям в сером ключе, и необходимость проведения всех работ ложится на плечи новоселов.
На первый взгляд, это существенное неудобство, ведь даже въехав в новый дом вы не сможете в нем комфортно жить, пока не оформите его под себя. И, возможно, кто-то предпочел бы приобрести жилье с уже сделанным ремонтом. Однако, стоит учесть, что застройщик выполняет отделочные работы из самых дешевых материалов, по максимуму стараясь сэкономить. Поэтому, чаще всего, новоселам все равно придется всё переделывать. И в этом случае серый ключ намного упрощает работу. Ведь мало того, что, вы можете создать именно тот интерьер, о котором всегда мечтали (включая перепланировку стен), так и еще и существенно сэкономить на демонтаже старых покрытий. Так что отделка в новостройке обойдется вам несколько дешевле работ во вторичном фонде.
Компания "Метропольстрой" много лет выполняет ремонт квартир на сером ключе в Калининграде, профессиональная бригада специалистов обладает необходимой квалификацией и гарантирует высочайшее качество выполненных работ.
Стоимость ремонта квартиры в новостройке в Калининграде
Один из самых распространенных вопросов, терзающих большинство новосёлов — какова цена ремонта квартиры в новостройке? Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Итоговая цена зависит от большого числа факторов, как то:
Качество серого ключа и специфика планировки
От того, насколько качественно выполнены строительные работы очень многое зависит. Неровные стены и потолки, наличие перепадов высот на полу, есть ли необходимость в замене коммуникаций, переносе стен. Все эти моменты существенно влияют на итоговую цену.
Какие будут использоваться виды работ и применяться материалы
На итоговую цену также влияет, выберете вы паркет, или ламинат, обои или декоративную штукатурку, какие материалы и технологии будете применять.
Какой требуется объем работ
Цена за квадратный метр ремонта в новостройке под ключ будет также зависеть от площади помещения. Ремонт двухкомнатной новостройки с нуля, под ключ, со всеми материалами обойдется дороже, чем работы в однокомнатном помещении.
Сложность дизайн-проекта
Если в вашем дизайн-проекте предусмотрены какие-либо нетипичные решения, непростые элементы декора — выполнение таких работ также повлияет на итоговую стоимость.
Таким образом, цены в Калининграде на отделку квартир в новостройке под ключ очень индивидуальны и зависят от большого числа разнообразных условий. Для того, что бы узнать стоимость работ именно в вашем доме — мы предлагаем заказать бесплатный вызов наших специалистов по телефону 38-86-76. После всех замеров мы сможем предоставить вам подробный расчет.
Заранее продуманный план ремонта - залог качественного результата
Сделать ремонт в новостройке в Калининграде сегодня можно и своими руками, благо с материалами проблем не будет, сегодня на рынке представлен широчайший выбор товаров для строительства и отделочных работ в самом широком диапазоне цен, от эконом класса до люксовых брендов, а интернет наполнен разнообразными советами профессионалов, способных подсказать, как делать, сколько это стоит, и каких ошибок можно избежать.
Перед началом работ, для получения желаемого результата, необходимо продумать все детали, как будут выглядеть ваши комнаты, санитарные зоны, кухня, где будет размещена мебель, как будут подключаться сантехника и электроприборы, где разместятся кондиционеры. Продумать необходимо очень тщательно, до последних мелочей, ведь от этого напрямую зависит то, получится ли у вас интерьер вашей мечты, в котором можно будет счастливо жить много лет, или на следующий год вам придется переделывать все сначала. Для того, чтобы избежать ошибок, необходимо разработать подробный дизайн-проект, и следовать ему на всех этапах работ.
При этом крайне важно учитывать, что новый дом дает обязательную усадку в течении первых нескольких лет, поэтому к ремонтным работам необходимо подходить очень тщательно, учитывая эту специфику. Ведь в противном случае, через пару лет вы можете столкнуться с треснувшей плиткой на кухне, вздутым ламинатом или паркетом, трещинами на обоях и прочими неприятностями, которые могут существенно ударить по вашему бюджету. Поэтому мы считаем, что самым оптимальным решением будет доверить работу по отделке квартиры в новостройке в Калининграде бригаде профессионалов, имеющих богатый опыт в выполнении таких работ. Это позволит вам избежать множества проблем, связанных с ремонтом квартиры.