Ремонт квартиры в новостройке в Калининграде

Ремонт квартиры в новостройке — насущный вопрос для многих в Калининграде. В нашем городе не прекращается строительный бум, ежегодно сдаются квадратные километры недвижимости, тысячи калининградцев становятся счастливыми обладателями новой, свежепостроенной квартиры. Но, в большинстве случаев, помещения в новостройке предоставляются покупателям в сером ключе, и необходимость проведения всех работ ложится на плечи новоселов.

На первый взгляд, это существенное неудобство, ведь даже въехав в новый дом вы не сможете в нем комфортно жить, пока не оформите его под себя. И, возможно, кто-то предпочел бы приобрести жилье с уже сделанным ремонтом. Однако, стоит учесть, что застройщик выполняет отделочные работы из самых дешевых материалов, по максимуму стараясь сэкономить. Поэтому, чаще всего, новоселам все равно придется всё переделывать. И в этом случае серый ключ намного упрощает работу. Ведь мало того, что, вы можете создать именно тот интерьер, о котором всегда мечтали (включая перепланировку стен), так и еще и существенно сэкономить на демонтаже старых покрытий. Так что отделка в новостройке обойдется вам несколько дешевле работ во вторичном фонде.



Компания "Метропольстрой" много лет выполняет ремонт квартир на сером ключе в Калининграде, профессиональная бригада специалистов обладает необходимой квалификацией и гарантирует высочайшее качество выполненных работ.

Состав бригады Общестроительные рабочие Узкоспециализи­рованные мастера Производитель работ (Прораб) Технический надзор (Технадзор) Архитектор (Дизайнер)

Ремонт двухкомнатной квартиры по ул. Красная 139