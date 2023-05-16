Ремонт квартир в Светлогорске
Когда дело доходит до отделки квартиры, многие люди долгое время изучают объявления, надеясь найти поистине хороших мастеров. Иногда выбор останавливается на частных мастерах, в первую очередь из-за низкой цены. Но нужно помнить, что скупой платит дважды, поэтому лучшим выбором будет заказать ремонт квартиры в Светлогорске именно в нашей компании.
Мы гарантируем качественный ремонт квартир в Светлогорске
Наши работники обладают обширным опытом, они смогут провести ремонт в новой квартире в полном соответствии с оговоренными условиями и сроками. Наша команда – это люди, на которых можно положиться в таком важном деле.
Как происходит работа?
- Обратитесь к нашему консультанту по тел +7 (4012) 38-86-76, который приедет к вам и проведет оценочные работы. Возможно, он сможет сразу сообщить примерную стоимость всей работы и поможет выбрать материалы.
- Перед тем как начинать ремонтировать помещение, мы предоставим заказчику полную смету, где будут указаны цены на все материалы, использование специализированной техники, а также самих работ. Таким образом, вы сможете получить полную информацию о том, за что именно вы платите.
Мы квалифицированно сделаем любой из основных классов ремонта:
- Косметический
- Евроремонт
- Капитальный
- Элитный/ Дизайнерский
- Ремонт квартир в новостройках в Светлогорске и других городах области
После выполнения работ, мы гарантируем качество еще в течение 2 лет, ведь мы уверены в профессионализме наших мастеров, вы точно останетесь довольны.
Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и готовы взяться как за мелкую отделку квартиры или дома в Светлогорске, так и за капитальную реконструкцию.
Наша компания предоставляет клиентам следующие услуги:
- Монтажные и демонтажные работы
- Выравнивание пола, потолков и стен
- Сантехнические работы
- Установка навесных потолков и арок, теплого пола
- Электромонтаж
- Штукатурные работы
- Укладка паркета, ламината, кафеля, декоративного камня
- Малярные работы, оклейка стен обоями
- Утепление балкона
Это лишь часть огромного списка услуг, которые мы оказываем. Мы всегда готовы выполнить работы в точности с вашими пожеланиями.
Нашему профессионализму и качеству завидуют многие частные компании, а клиенты с удовольствием рекомендуют нас своим друзьям и знакомым.
По всем вопросам звоните +7 (4012) 38-86-76!