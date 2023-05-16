Светлогорске

Ремонт квартир в Светлогорске

Когда дело доходит до отделки квартиры, многие люди долгое время изучают объявления, надеясь найти поистине хороших мастеров. Иногда выбор останавливается на частных мастерах, в первую очередь из-за низкой цены. Но нужно помнить, что скупой платит дважды, поэтому лучшим выбором будет заказать ремонт квартиры в Светлогорске именно в нашей компании.

Мы гарантируем качественный ремонт квартир в Светлогорске

Наши работники обладают обширным опытом, они смогут провести ремонт в новой квартире в полном соответствии с оговоренными условиями и сроками. Наша команда – это люди, на которых можно положиться в таком важном деле.

Состав бригады
Общестроительные рабочие
Узкоспециализи­рованные мастера
Производитель работ (Прораб)
Технический надзор (Технадзор)
Архитектор (Дизайнер)
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
Ремонт двухкомнатной квартиры в г. Светлогорске ЖК Золотые Пески
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Как происходит работа?

  • Обратитесь к нашему консультанту по тел +7 (4012) 38-86-76, который приедет к вам и проведет оценочные работы. Возможно, он сможет сразу сообщить примерную стоимость всей работы и поможет выбрать материалы.
  • Перед тем как начинать ремонтировать помещение, мы предоставим заказчику полную смету, где будут указаны цены на все материалы, использование специализированной техники, а также самих работ. Таким образом, вы сможете получить полную информацию о том, за что именно вы платите.
Качественный ремонт от профессионалов, лучший сервис по отделке помещений
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Мы квалифицированно сделаем любой из основных классов ремонта:

  • Косметический
  • Евроремонт
  • Капитальный 
  • Элитный/ Дизайнерский
  • Ремонт квартир в новостройках в Светлогорске и других городах области

После выполнения работ, мы гарантируем качество еще в течение 2 лет, ведь мы уверены в профессионализме наших мастеров, вы точно останетесь довольны.

Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и готовы взяться как за мелкую отделку квартиры или дома в Светлогорске, так и за капитальную реконструкцию.

Наша компания предоставляет клиентам следующие услуги:

  • Монтажные и демонтажные работы
  • Выравнивание пола, потолков и стен
  • Сантехнические работы
  • Установка навесных потолков и арок, теплого пола
  • Электромонтаж
  • Штукатурные работы
  • Укладка паркета, ламината, кафеля, декоративного камня
  • Малярные работы, оклейка стен обоями
  • Утепление балкона

Это лишь часть огромного списка услуг, которые мы оказываем. Мы всегда готовы выполнить работы в точности с вашими пожеланиями.

Нашему профессионализму и качеству завидуют многие частные компании, а клиенты с удовольствием рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. 

По всем вопросам звоните +7 (4012) 38-86-76!