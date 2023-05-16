Ремонт квартир в Светлогорске

Мы квалифицированно сделаем любой из основных классов ремонта:

Косметический

Евроремонт

Капитальный

Элитный/ Дизайнерский

Ремонт квартир в новостройках в Светлогорске и других городах области

После выполнения работ, мы гарантируем качество еще в течение 2 лет, ведь мы уверены в профессионализме наших мастеров, вы точно останетесь довольны.

Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и готовы взяться как за мелкую отделку квартиры или дома в Светлогорске, так и за капитальную реконструкцию.

Наша компания предоставляет клиентам следующие услуги:

Монтажные и демонтажные работы

Выравнивание пола, потолков и стен

Сантехнические работы

Установка навесных потолков и арок, теплого пола

Электромонтаж

Штукатурные работы

Укладка паркета, ламината, кафеля, декоративного камня

Малярные работы, оклейка стен обоями

Утепление балкона

Это лишь часть огромного списка услуг, которые мы оказываем. Мы всегда готовы выполнить работы в точности с вашими пожеланиями.

Нашему профессионализму и качеству завидуют многие частные компании, а клиенты с удовольствием рекомендуют нас своим друзьям и знакомым.

По всем вопросам звоните +7 (4012) 38-86-76!