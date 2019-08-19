Ремонт квартир в Калининграде


Ремонт квартир
Ремонт квартир
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Ремонт домов и коттеджей
Ремонт домов и коттеджей
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Натяжные потолки
Натяжные потолки
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Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона
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Штукатурка стен
Штукатурка стен
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Ремонт квартир и офисов

Ремонт квартир в Калининграде и области — это наша работа, то чем мы занимаемся каждый день.Все задачи выполняются в строгом соответствии с нормативами и выставленными ГОСТами. У нас представлен прайс-лист где указаны цены на ремонт, и полный перечень работ выполняемый нашей компанией. 

Мы — сработавшаяся команда опытных мастеров разного профиля, готовая выполнить весь процесс комплексно. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг.

  • Мы выполняем отделку домов, магазинов, офисов, а также ремонт квартиры;
  • Проектируем объекты и оформляем перепланировки;
  • Реализуем усложненные и эксклюзивные строительные и дизайн-проекты;

Каким бы ни был ваш ремонт,  косметическим или грандиозным капитальным, выполнять его должны квалифицированные профессионалы, ведь разочарование от низкого качества и его последствий, будет стоить вам гораздо дороже тех средств, которые вы сэкономите сотрудничая с недобросовестными фирмами.

Звоните по тел: +7 (4012) 388676 и делайте свою жизнь комфортнее уже сегодня!
Всем нам хочется жить в уютной и красивой квартире. К сожалению, далеко не всегда наше жилище устраивает нас, и не всегда мы можем самостоятельно справиться со всеми проблемами, которые там возникают. Большинство людей, которые уже сталкивались с  этими трудностями, однозначно поняли для себя одну простую истину: сколько бы не стоил ремонт квартиры — это дело, которым должны заниматься профессионалы.  

Лучшее подтверждение нашей квалификации — многочисленные клиенты и их благодарности. Многие из них становятся нашими постоянными клиентами и рекомендуют “МетропольСтрой” своим знакомым. Мы прочно закрепили за собой репутацию добросовестных и опытных специалистов.

  • Мы строго соблюдаем условия заключенного договора и следим за сроками; 
  • Предлагаем клиентам  адекватную ценовую политику и скидки на строительные материалы в магазинах города;
  • Даем гарантию на 3 года;
  • Сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками строительных и отделочных материалов и лучшими профильными организациями; 
  • Обладаем безупречной репутацией, которая подтверждается отзывами клиентов и их рекомендациями;
  • При необходимости мы можем организовать для клиента выезд на уже завершенные объекты;
Сертификаты и дипломы

Прайс на все ремонтные работы

Ознакомиться с полным перечнем можно в разделе "цены на отделочные работы"
Грунтовка стен
Кв. м.
40
Шпатлевка стен под обои
Кв. м.
190
Шпатлевка стен под покраску
Кв. м.
290
Монтаж натяжных потолков
Кв. м.
700
Монтаж ГКП на профиль (с устройством каркаса)
Кв. м.
800
Установка унитаза обычного
Шт.
2500
Установка смесителя для ванны
Шт.
1500
Облицовка плиткой (стены)
Кв. м.
900
Оклейка обоев виниловых без подбора рисунка
Кв. м.
220
Покраска стен в белый цвет
Кв. м.
190
Монтаж ламината (по готовому основанию)
Кв. м.
250
Покраска потолков в белый цвет
Кв. м.
200
Установка умывальника
Шт.
1800
Нанесение жидких обоев
кв.м
230
Узнать цену ремонта квартиры!

Какой ремонт квартир в Калининграде вы можете заказать у нас?

Сравнение по видам ремонта - если не знаете какой подходит Вам
Косметический ремонт

Косметический ремонт

Относится к эконом-классу и выполняется в помещениях с «внешними» проблемами, где не требуются сложные строительные  работы или перепланировка. Проводят его обычно в новостройках или в помещениях старого фонда с ранее выполненной капитальной отделкой. 

Он требует меньше времени и затрат, потому что включает ограниченный список работ:
  • Отделочные работы с незначительным выравниванием поверхностей;
  • Замена или восстановление напольных покрытий;
  • Поклейка обоев, покраска окон, плинтусов и других поверхностей;

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Разрушенные полы, потолки в глубоких трещинах и обветшалые стены, небезопасная электропроводка и старые трубы – все это повод сделать ремонт в квартире капитально, так чтобы жить в комфорте и чистоте еще долгие годы.

В объем работ может входить полный комплекс услуг:  
  • Демонтажные работы и утилизация старой отделки;
  • Выравнивание стен
  • Перепланировка помещений и возведение новых стен и конструкций;
  • Заливка пола, шпаклевка стен, замена электропроводки и инженерных сетей;
  • Финишная, декоративная отделка стен, потолков и пола, установка дверей;
Капитальный ремонт
Евроремонт

Евроремонт

Включает полный спектр работ по внутренней отделке квартиры, обязательным условием которых является выравнивание абсолютно всех поверхностей до идеального состояния. При этом применяются самые современные технологии и наиболее качественные из существующих материалов.
 
В результате вы получаете идеальный, профессиональный результат, который будет включать: 
  • Полную или частичную перепланировку квартиры;
  • Возведение новых перекрытий или многоуровневых потолков;
  • Замену электропроводки и труб;
  • Черновую и финишную отделку стен, выравнивание пола и другие общие работы. 
Ремонт квартир в новостройках Калининграда

Ремонт квартир в новостройках Калининграда

В этом случае имеются свои, порой противоречащие  особенности, например: в новых домах  не требуется капитальных работ и многие клиенты приходят уже с готовым дизайн-проектом, а на деле появляется необходимость не предусмотренных работ. Кроме того новостройки дают усадку, что также может повлечь лишние сложности при работе.

Что может входить:
  • Основные – электромонтажные работы, возведение перегородок, разводка коммуникаций, стяжка полов и пр.;
  • Подготовительные работы – штукатурка стен, монтаж потолков;
  • Чистовая отделка новой квартиры –  поклейка обоев, монтаж/декор потолка, покраска, укладка ламината, плитки, напольных покрытий и т. д.

Ремонт квартир в новостройках Калининграда
Элитный ремонт

Элитный ремонт

Элитный ремонт или как его еще называют -  дизайнерский, подразумевает выполнение работ по согласованному дизайн-проекту под авторским надзором. Не многие фирмы по ремонту квартир способны выполнить сложные перепланировки и работать с современными отделочными материалами, которые любят предлагать дизайнеры. Наши специалисты имеют такой опыт, поэтому мы можем гарантировать результат. 

Этапы:
  • Создание и согласование с заказчиком дизайн-проекта;
  • Составление сметы на все услуги и материалы;
  • Проведение работ по отделке квартиры под контролем дизайнера;
  • Заключительные работы по подбору мебели и элементов декора. 

Качественный ремонт от профессионалов, лучший сервис по отделке помещений
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Гарантированные преимущества
на каждом этапе

 
Работаем по договору и смете
 
Гарантия 2 года на все виды работ
 
Поэтапная оплата
 
Строгое соблюдение сроков
 
Скидки на материалы
 
Закупка и доставка материалов

Отзывы наших клиентов

Хотим выразить благодарность компании «МетропольСтрой» и директору Артёму Александровичу за качественный ремонт нашей квартиры. Однокомнатная квартира была получена нами в «сером ключе», поэтому был з...
Виталий и Анна, 06.09.2021
Обратились в фирму Артема, после неудачной попытки сделать ремонт с помощью частника, было страшновато, но на этот раз повезло, и мы попали в руки профессионалов. Квартира в новостройке серый ключ. По...
Ольга, 09.04.2021
Хочу оставить отзыв благодарности Артёму. Огромное спасибо за проделанную работу в моей квартире. Ремонт был выполнен качественно и в сроки. Высокий профессионализм, ответственность, добросовестностно...
Яна Батко, 04.01.2021
Работа была проведена в срок. Все делали с применением хороших инструментов и оборудования. Визуально ремонт понравился.
Ольга, 15.07.2020
Обратился в данную организацию по ремонту двухкомнатной квартиры в городе Зеленоградске Калининградской обл. Качеством исполнения в целом доволен, работают бригадой . Заключают договор на все услуги. ...
Николай, 30.05.2020

Спасибо Артёму и его команде за отличный ремонт, всё сделали в срок и по доступной цене. Однозначно рекомендую.
Евгений Орловский, 28.02.2020
Для нас ремонт делался в двухкомнатной новостройке. К моменту обращения в Метропольстрой санузел и электрика уже были сделаны. Большинство ремонтных бригад отказываются делать частичный ремонт, предпо...
Марина, 05.12.2019
Уважаемые специалисты компании «Метропольстрой», благодарим вас за профессионализм и  качественную, высококлассную работу. Особенно хочется отметить Артёма, руководителя этой прекрасной команды!...
Игорь и Раиса, 15.10.2019
Ремонтировали квартиру в Зеленоградске , сами с другого города нашли компанию по отзывам в интернете .
Работа вилась вся удаленно очень ответственный коллектив , при подписании договора с нашей стороны...
Ольга, 13.09.2019
Купили квартиру в Светлогорске . Требовался ремонт квартиры под ключ компанию МетропольСтрой посоветовали наши знакомые которые ранее уже обращались . Качество ремонта на высоком уровне , работают без...
Андрей, 19.08.2019

Отделка квартир в Калининграде с гарантией

Исполнить ваши мечты о красивом и уютном доме на долгие годы, гораздо легче чем вы думаете. Наши профессионалы выполнят ремонтные работы любой сложности c гарантией 3 года, вам остается только утвердить проект и праздновать новоселье!  

Наш телефон  +7 (4012) 388676  —  обращайтесь за квалифицированной помощью опытных мастеров и получайте гарантированное качество за разумную плату. 

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