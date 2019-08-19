Ремонт квартир в Калининграде
Ремонт квартир и офисов
Ремонт квартир в Калининграде и области — это наша работа, то чем мы занимаемся каждый день.Все задачи выполняются в строгом соответствии с нормативами и выставленными ГОСТами. У нас представлен прайс-лист где указаны цены на ремонт, и полный перечень работ выполняемый нашей компанией.
Мы — сработавшаяся команда опытных мастеров разного профиля, готовая выполнить весь процесс комплексно. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг.
- Мы выполняем отделку домов, магазинов, офисов, а также ремонт квартиры;
- Проектируем объекты и оформляем перепланировки;
- Реализуем усложненные и эксклюзивные строительные и дизайн-проекты;
Каким бы ни был ваш ремонт, косметическим или грандиозным капитальным, выполнять его должны квалифицированные профессионалы, ведь разочарование от низкого качества и его последствий, будет стоить вам гораздо дороже тех средств, которые вы сэкономите сотрудничая с недобросовестными фирмами.
Звоните по тел: +7 (4012) 388676 и делайте свою жизнь комфортнее уже сегодня!
Лучшее подтверждение нашей квалификации — многочисленные клиенты и их благодарности. Многие из них становятся нашими постоянными клиентами и рекомендуют “МетропольСтрой” своим знакомым. Мы прочно закрепили за собой репутацию добросовестных и опытных специалистов.
- Мы строго соблюдаем условия заключенного договора и следим за сроками;
- Предлагаем клиентам адекватную ценовую политику и скидки на строительные материалы в магазинах города;
- Даем гарантию на 3 года;
- Сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками строительных и отделочных материалов и лучшими профильными организациями;
- Обладаем безупречной репутацией, которая подтверждается отзывами клиентов и их рекомендациями;
- При необходимости мы можем организовать для клиента выезд на уже завершенные объекты;
Прайс на все ремонтные работы
Какой ремонт квартир в Калининграде вы можете заказать у нас?
Косметический ремонт
Он требует меньше времени и затрат, потому что включает ограниченный список работ:
- Отделочные работы с незначительным выравниванием поверхностей;
- Замена или восстановление напольных покрытий;
- Поклейка обоев, покраска окон, плинтусов и других поверхностей;
Капитальный ремонт
В объем работ может входить полный комплекс услуг:
- Демонтажные работы и утилизация старой отделки;
- Выравнивание стен
- Перепланировка помещений и возведение новых стен и конструкций;
- Заливка пола, шпаклевка стен, замена электропроводки и инженерных сетей;
- Финишная, декоративная отделка стен, потолков и пола, установка дверей;
ЕвроремонтВключает полный спектр работ по внутренней отделке квартиры, обязательным условием которых является выравнивание абсолютно всех поверхностей до идеального состояния. При этом применяются самые современные технологии и наиболее качественные из существующих материалов.
- Полную или частичную перепланировку квартиры;
- Возведение новых перекрытий или многоуровневых потолков;
- Замену электропроводки и труб;
- Черновую и финишную отделку стен, выравнивание пола и другие общие работы.
Ремонт квартир в новостройках Калининграда
В этом случае имеются свои, порой противоречащие особенности, например: в новых домах не требуется капитальных работ и многие клиенты приходят уже с готовым дизайн-проектом, а на деле появляется необходимость не предусмотренных работ. Кроме того новостройки дают усадку, что также может повлечь лишние сложности при работе.
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Основные – электромонтажные работы, возведение перегородок, разводка коммуникаций, стяжка полов и пр.;
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Подготовительные работы – штукатурка стен, монтаж потолков;
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Чистовая отделка новой квартиры – поклейка обоев, монтаж/декор потолка, покраска, укладка ламината, плитки, напольных покрытий и т. д.
Элитный ремонт
Элитный ремонт или как его еще называют - дизайнерский, подразумевает выполнение работ по согласованному дизайн-проекту под авторским надзором. Не многие фирмы по ремонту квартир способны выполнить сложные перепланировки и работать с современными отделочными материалами, которые любят предлагать дизайнеры. Наши специалисты имеют такой опыт, поэтому мы можем гарантировать результат.
- Создание и согласование с заказчиком дизайн-проекта;
- Составление сметы на все услуги и материалы;
- Проведение работ по отделке квартиры под контролем дизайнера;
- Заключительные работы по подбору мебели и элементов декора.
Гарантированные преимущества
на каждом этапе
Отзывы наших клиентов
Спасибо Артёму и его команде за отличный ремонт, всё сделали в срок и по доступной цене. Однозначно рекомендую.
Работа вилась вся удаленно очень ответственный коллектив , при подписании договора с нашей стороны...
Отделка квартир в Калининграде с гарантией